Ученикам, которые бесплатно питаются в школах, в апреле будут выдавать продуктовые наборы

Ученикам, которые бесплатно питаются в школах, в апреле будут выдавать продуктовые наборы

09.04.20

Это 19 тысяч детей. Иркутский комбинат школьного питания уже фасует наборы. В каждом крупы, макароны, рыбные консервы, сгущенное молоко, соки. Одного пакета хватает на неделю. Первыми проднаборы получат дети-инвалиды и дети с ОВЗ, а также сироты, опекаемые и дети в социально опасном положении, переселенцы. График выдачи наборов составляют в каждой школе.

Людмила БОЛЬШЕЩАПОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №19 г. ИРКУТСКА:

Сейчас подготовим информационное письмо для родителей. Каждый родитель получит это информационное письмо. Им назначат время. Уже определены люди, которые будут выдавать. И они в понедельник с 9 до 11 смогут подойти в школу и получить набор продуктов.

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