Учения по ликвидации торфяных возгораний прошли на Плишкинском тракте

Торфяной пожар в пригороде Иркутска. По такому сценарию сегодня работали все специальные службы города и федеральные ведомства. Учения по ликвидации торфяных возгораний прошли на пятом километре Плишкинского тракта. Вдоль трассы находятся садоводства и поселки.

На Плишкинском тракте собрались представители всех структур, отвечающих за обеспечение безопасности. Масштабная тренировка еще раз позволяет отработать все необходимые действия во время возникновения чрезвычайных ситуаций.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: Проводим отработку действий совместно с администрацией города Иркутска, подразделениями федеральной противопожарной службы, коммунальными службами, всеми подразделениями федеральной системы РСЧС для тушения лесных пожаров, торфяных пожаров, перехода пожаров на населенные пункты.

По легенде вблизи садоводства возник торфяной пожар. Участникам необходимо было после обнаружения пала на торфяном поле предотвратить переход огня на жилую территорию, отработать методику тушения природного пожара с привлечением инженерной техники. После этого провести окончательное обследование мест возгорания при помощи квадрокоптера, квадроцикла, тепловизора. В учениях участвовали специалисты «Иркутскавтодора», «Безопасного города», МЧС, а также бойцы городского казачьего общества, молодежные отряды, жители садоводств. Всего более 150 человек.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ по ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»: Силы и средства находятся в постоянной готовности, люди тоже в постоянной готовности. Сегодня на данном мероприятии были отработаны практическая слаженность, силы и средства города Иркутска как раз по предупреждению и недопущению торфяных пожаров.

Подобные учения в Иркутске проходят уже второй год. Ситуацию на месте оценил мэр Дмитрий Бердников. Он отметил: полученные в ходе таких тренировок навыки позволяют более оперативно справляться с реальными возгораниями.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В этом году навыки, которые демонстрируют наши коллеги здесь, уже пригодились нам при локализации возгораний на торфяных наших участках. Кроме того, надо сказать, что с 10 апреля у нас уже работают волонтерские движения. Информационная работа в садоводствах, мониторинги в наших городских лесах.

Сегодняшние учения показали: в Иркутске ситуация под контролем. Все службы города мобилизованы и готовы к любым ситуациям.