Учения экстренных служб города прошли на станции «Иркутск-Сортировочный»

Водитель легкового автомобиля не успел проскочить перед поездом. В итоге в салоне оказались зажаты люди, с рельсов сошла цистерна с топливом, а пассажирский вагон заблокирован между составами. Такая масштабная катастрофа по легенде сегодня случилась на станции «Иркутск-Сортировочный». Насколько быстро отреагировали экстренные службы города, расскажем далее.

МЧС, МВД, пожарная охрана, скорая, ЭКО-спас — на место после аварии в считанные минуты приезжают все экстренные службы города. Такую масштабную катастрофу устроили специально, чтобы отработать сразу несколько элементов спасения. Самая первая и главная задача — спасти жизни. Счет идет буквально на секунды. По легенде в машине зажато семь человек с открытыми переломами верхних и нижних конечностей.

Василий РАЗУМНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В приоритете у нас, конечно, человеческие жизни. У нас в ходе учений была вводная, что у нас имеются пострадавшие. Ну и, конечно, все службы изначально реагируют на минимизацию и спасение человеческих жизней.

И еще одна задача, которую нужно выполнить в первые минуты, — остановить горение опасных веществ. Тут к делу подключаются спасатели в специальных термокостюмах.

Сегодня на ликвидацию пожара и спасение людей ушло всего 12 минут. От скорости работы служб зависит очень многое. Кстати, сами аварии тоже чаще всего происходят из-за скорости: водители игнорируют красный сигнал, думая, что смогут быстро проскочить.

Николай БУЗЬКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ВСЖД: Особенность ЧП – это, прежде всего, допускаемость столкновения с дорожно-транспортным подвижным составом. Ну и, конечно, риски схода подвижного состава, гибели людей и тяжких повреждений, которые сегодня также приводят к трагедиям, которые мы продемонстрировали.

Аварии на железнодорожных переездах не редкость. Только в этом году уже произошло шесть подобных ДТП, три из которых со смертельным исходом.