Участники кругосветного путешествия прибыли в Иркутск

Они объездили почти весь мир. Трое путешественников из Подмосковья побывали в Африке, Азии, Латинской Америке, а сейчас покоряют Россию. При этом ездят они только на автомобиле отечественного производителя.

Как русский, еврей и татарин мир покоряли. Так они описывают свое кругосветное путешествие. Побывав в 50 странах мира, Александр Морозов решил: нужно объехать еще больше. Так родилась идея кругосветки на УАЗе, который в народе называется «буханкой». Позже к нему присоединились давние друзья Николай Баландинский и Рустем Казанбаев.

Александр МОРОЗОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ «НА БУХАНКЕ ВОКРУГ СВЕТА»: Я купил машину и поехал делать репетиционный заезд вместе со своей семьей. У меня большая семья, пять детей. И все, потом кругосветка началась. Сначала Николай присоединился ко мне, а потом Рустем. Мы пересекли Гибралтар на пароме и от Марокко поехали до ЮАР. И вот Африка, знаете, это вообще не самое лучшее место для путешествий.

На УАЗе туристы проехали 61 страну. Говорят, каждый день происходили разные истории. Например, в Африке они подружились с местным населением и подарили календари с портретом Владимира Путина. Его африканцы очень уважают. Туристы знакомились с представителями разных народов. Путешествие для друзей не просто хобби, они продолжают заниматься любимым делом без устали.

Николай БАЛАНДИНСКИЙ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ШТУРМАН ЭКСПЕДИЦИИ «НА БУХАНКЕ ВОКРУГ СВЕТА»: Три этапа проходили по Латинской Америке, несколько этапов проходили по Африке. И, соответственно, по Северной Америке, по Южной Европе, по Западной Европе. Все-таки главный герой у нас — автомобиль, поэтому состав экспедиции у нас периодически менялся, но основные три участника не менялись.

Экспедицию мы видим его глазами. Невероятные пейзажи и места, в которых мечтают побывать многие. Рустем Казанбаев говорит: выбирать любимый пейзаж — для фотографа все равно, что выбирать, кого ты больше любишь — маму или папу.

Рустем КАЗАРБАЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ФОТОГРАФ ЭКСПЕДИЦИИ «НА БУХАНКЕ ВОКРУГ СВЕТА»: Любые кадры, которые встречаются в экзотических странах, они в принципе интересны. Например, тоже Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета. Но я больше не пейзажист, я больше люблю общаться с людьми и делать портреты, больше передавать чувства людей, то есть в этом плане мне интересна и Африка, и деревня в Бразилии.

Место встречи, которое туристы предложили нам, неслучайно. Сейчас они путешествуют по России и снимают об этом кино. На малой Родине великого Гайдая они ищут кинематографическое вдохновение.