У иркутского хоккея изменился голос

Многолетний судья-информатор Борис Фоминых теперь не будет обслуживать матчи «Байкал-Энергии». Объявлять составы, рассказывать о забитых мячах, удаленных игроках станет Антон Титков. Такое решение приняли в клубе. Впрочем, как нашей программе рассказал сам Борис Фоминых, свою работу он продолжит во время чемпионата мира и после открытия новой арены «Байкал».