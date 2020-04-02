У «Байкал-Энергии» новый главный тренер

Им стал Евгений Хвалько. Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих». Главному тренеру 45 лет. Мастер спорта международного класса. Полузащитник. Как игрок четырехкратный чемпион России. Еще дважды он им становился, работая старшим тренером в красноярском «Енисее». Болельщикам со стажем знаком и по выступлению за иркутскую команду. В сезоне 1999-2000 года он защищал цвета «Сибсканы». Как сообщили в руководстве генерального спонсора клуба, «задача, которая поставлена перед главным тренером, — это более качественная и системная подготовка к предстоящему сезону, а также стратегическая работа на перспективу. Приоритет — формирование профессионального и боеспособного состава команды, работа с молодежью».