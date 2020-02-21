Турнир по волейболу сидя прошел в Иркутске

Спортсмены из Ангарска и Иркутска выясняли, кто лучше играет в волейбол сидя. Турнир по этому виду спорта для людей с ограниченными возможностями стартовал сегодня в столице Приангарья. В этом году его впервые проводят как отдельные состязания. Одна команда представляла Ангарск и целых три коллектива защищали честь областного центра. Сильнее всех оказался как раз один из них. Второе место также у иркутян. Ангарчанам досталась бронза. Без поддержки команды не остались. На трибунах за них болели профессиональные волейболистки из детско-юношеской спортивной школы №5.

Екатерина ШАНГИНА, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ по АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СШ «ЦРС»: Эти соревнования проходят не в первый раз. Ранее они проходили в рамках городской спартакиады, а сейчас как отдельный городской турнир. В этом году также мы проводим его открытым. Общее количество участников — 35.

В ближайшее время любители адаптивного спорта начнут готовиться к новым стартам в других дисциплинах. Так, уже в марте в поселке Грановщина пройдет турнир по конному спорту.