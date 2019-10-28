Турнир по самбо спортивного клуба «Профи» прошел в Иркутске

300 самбистов из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия встретились в «Байкал-Арене». Седьмой традиционный турнир спортивного клуба «Профи» прошел в воскресение в областном центре. В нем участвовали как опытные самбисты, так и новички. Для многих соревнования стали дебютными. Они прошли с целью повышения уровня спортсменов. Самому младшему участнику 6 лет, самому старшему — 18.

Никита ПЕНЬКОВИЧ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Эти соревнования дают опыт молодым спортсменам для того, чтобы они могли участвовать в турнирах более высокого уровня. На первенстве России представлять наш регион. На этом турнире уже выросло не одно поколение спортсменов, есть три человека, которые представляют сборную России.

Напомним, что спортсмены клуба «Профи» постоянно представляют Иркутскую область на соревнованиях разного уровня.