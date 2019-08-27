Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова стартует в Иркутске 30 августа

Получить форму игроков сборной России смогут лучшие участники турнира памяти Льва Перминова. Любительские соревнования по мини-футболу пройдут в юбилейный, тридцатый, раз. Традиционно матчи среди непрофессиональных спортсменов проводят при поддержке министерства спорта Приангарья совместно с известным иркутским журналистом Павлом Кушкиным. Турнир состоится с 30 августа по 1 сентября на стадионе ИрНИТУ в Иркутске. Игры организуют среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений, воинских частей и других коллективов, объединенных общими интересами, со всего региона. Запрещено участвовать игрокам, имеющим профессиональные контракты.

Павел КУШКИН, ЖУРНАЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТУРНИРА по МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЛЬВА ПЕРМИНОВА:

Я хочу сказать, что сам турнир достоин имени Льва Петровича. Это то, к чему я всегда стремился в течение 30 лет, и, думаю, нам это удавалось. Надеюсь, что все получится и в этом году. Теперь о том, что ждет участников. Самый главный приз, его учредила родная сестра Льва Петровича Галина Петровна, она живет в Улан-Удэ, ей 94 года, и от ее имени будет вручен приз победителю.

Юрий САМУСИК, ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТУРНИРА по МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЛЬВА ПЕРМИНОВА:

Я думаю, что этот турнир не про самых сильнейших, а про то, что очень много команд на него приезжает. Сюда издалека приезжают, несмотря на то, что будний день задействован. Это пятница. Меньше 60 команд, по-моему, не было ни разу.