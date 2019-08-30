Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова собрал более 60 команд

Отцы и дети, студенты и академики, начальники и подчиненные. Любительский турнир по мини-футболу памяти прославленного спортивного радиокомментатора Льва Перминова стартовал в Иркутске. С каждым годом количество команд растет. В этом году их более 60. Две представляют Читу и Хабаровск. В футбол играют как ветераны турнира, так и начинающие спортсмены.

От южного Байкальска до северного Бодайбо — такова масштабная география турнира. Прошлогодний чемпион — ангарский «Салют» — твердо намерен защитить титул, но достойную конкуренцию ангарчанам составят команды, желающие заполучить знаковый трофей для сибирского мини-футбола. Турнир хоть и любительский, но победа в нем для этих спортсменов равнозначна победе в лиге чемпионов для европейского топ-клуба.

Дмитрий ОБЕРЕМОК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА: Мы участвуем постоянно в этом турнире. Для нас это большой праздник, и подготовка у нас серьезная. Мы часто участвуем в таких соревнованиях и тренировки проводим соответственные.

Каждый турнир имеет свою отличную особенность. Например, прошлогодний чемпионский кубок учредил известный пианист и заядлый футбольный болельщик Денис Мацуев. В этом году лучшие спортсмены получат памятные футболки игроков сборной России Марио Фернандеса, Ильяза Ахмедова и Андрея Ещенко. Нынешний турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова вошел в книгу рекордов Иркутской области, а его основатель Павел Кушкин был награжден почетной медалью имени Николая Озерова.

Павел КУШКИН, ЖУРНАЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТУРНИРА по МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЛЬВА ПЕРМИНОВА: Турнир был и остается лучшим. Он самый массовый, в стране таких нет. Вот это большая гордость для меня, я ее испытываю, я создатель, это мое детище. Конечно же, 30 лет — это очень много, вы сами понимаете. Это единственный турнир, который 30 лет живет. А самая главная особенность — это пусть ребята покажут игру хорошую, пусть они нас порадуют игрой своей.

Соревнования памяти Льва Перминова проходят в юбилейный, тридцатый, раз. В этом году, несмотря на все трудности, погонять мяч приехали команды из Тулуна, Тайшета и Нижнеудинска. По словам организаторов, турнир объединяет любителей спорта разных поколений.

Павел БОГАТЫРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Основная цель проведения этого турнира — это, популяризация физической культуры, спорта, футбола, в частности, и возможность дать людям, которые у нас, так сказать, любят футбол, занимаются футболом возможность принять участие в этих соревнованиях.

Уровень соревнований ежегодно растет. Уже в следующем году в планах расширить количество игровых площадок. Соревнования завершатся 1 сентября, и, возможно, в историю свое имя впишет команда-дебютант.