Турнир по мини-футболу памяти Андрея Федотова прошел в Иркутске

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР майора милиции Андрея Федотова, среди команд Росгвардии и МВД состоялся в Иркутске. Андрей Федотов погиб в 2000 году, когда выполнял боевую задачу по уничтожению боевиков в селе Комсомольское в Чечне. Он награжден Орденом Мужества посмертно. И ежегодно его коллеги чтят его память спортивными состязаниями. Сегодня в соревнованиях участвовали 10 команд. Победителем турнира стала команда 1-го боевого отделения СОБР управления Росгвардии по Иркутской области. Вторые и третьи места завоевали команды ветеранов СОБР.

Виктор ЦЫБУЛЬСКАС, БЫВШИЙ КОМАНДИР СОБР: Хочу сказать спасибо родителям за таких сыновей, как Андрей Федотов. И турнир мы проводим, чтобы помнить о таких наших сотрудниках.