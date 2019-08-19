Турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области стартует завтра в областном центре

Турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области стартует завтра в областном центре

19.08.19

Около 20 команд, в том числе из Японии, Монголии, Таджикистана и Казахстана, завтра выставят своих лучших спортсменов на открытый турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области. Под эгидой главы региона он проходит впервые. Вообще сильнейшие встречаются уже несколько лет подряд в Иркутске. В этом году на татами дзюдоисты поборются в пяти весовых категориях. Как говорят тренеры, для Приангарья дзюдо — базовый вид спорта. Им сегодня занимаются более двух тысяч человек. Большие спортивные достижения имеют и воспитанники клуба «Мори». Они в прошлом году завоевали 28 медалей, в том числе 16 международного уровня.

 

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Три спортсмена от Иркутской области готовятся к чемпионату мира по дзюдо. Ирина Долгова, Алеся Кузнецова, Евгений Прокопчук. Мы болеем за них и надеемся, что в предолимпийский год они смогут отобраться в олимпийскую сборную команду.

Эргаш МАХМАДБЕКОВ, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТИВНОГО КЛУБА по ДЗЮДО «МОРИ»:

Мы имеем 4 претендента на Европу и на мир. Это значит, что двое наших ребят на первенстве Европы до 21 года и на первенстве мира до 23 лет будут бороться. Первые номера в сборной России.

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