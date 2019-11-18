Научиться слышать, договариваться и сотрудничать. Турнир переговоров прошел в Иркутске. В нем участвуют представители иркутских организации. Им предлагают конфликтную ситуацию. И команда, которая нашла наиболее эффективное решение проблемы, побеждает. Чем полезны такие управленческие поединки?

Представьте, вы директор компания по производству компьютеров. Заказчик разбил вашу продукцию во время перевозки и просит вас оплатить ремонт. Как решите проблему? Это одна из ситуаций, которые предлагают участникам управленческих поединков. На турнир переговоров приходят люди, которые хотят научиться правильно вести переговоры. Ценный опыт и навыки получают уже после первых поединков.

Сергей СКУЛИМОВСКИЙ, ИГРОК ТУРНИРА по УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ: Это очень хороший командообразующий состав. Когда ты играешь не один, а играешь со своим партнером, с коллегой по работе. И вам действительно нужно научиться чувствовать друг друга в переговорах, чтобы помогать друг другу вести компанию или решать какой-то общий вопрос.

На ежегодном турнире по переговорам собрались представители организаций со всего Иркутска. Зрители волнуются не меньше самих игроков. Некоторые компании представляют сразу несколько команд. Уверены, такая практика полезна сотрудникам любых предприятий.

Александр ПАСЮК, УЧАСТНИК ТУРНИРА по УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК «АMT GROUP»: В этом году вызывались три пары. Сначала одни пришли, потом другие. Я счел необходимым сюда идти ребятам. Это тренировка, очень хорошая тренировка. Лучше уж тренироваться за столом и делать выводы, чем после неудачных переговоров иметь проблемы.

Управленческие поединки помогают принимать взвешенные решения, убеждать и слышать оппонента, не поддаваться эмоциям и находить компромисс. Судьи смотрят, какая команда лучше разрешила конфликт. Полученные навыки пригодятся участникам в любой жизненной ситуации.

Сергей МАЯРЕНКОВ, СУДЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ: Вы всегда принимаете управленческие решения. Даже вставать вам утром или нет, вы все равно принимаете решение. Лежать вам на диване или что-то делать. Или вы ведете переговоры хоть в магазине, хоть со своими сотрудниками, хоть со своими детьми. Вы всегда в коммуникации с людьми. И эта практика вам точно помогает.

Турнир по переговорам проходит в Иркутске уже третий раз. Следующий состоится через год, поэтому еще есть время собрать команду.