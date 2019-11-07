Туристический потенциал Приангарья обсудили в Иркутске

Туристический сезон в Прибайкалье — круглый год. Зимний и летний отдых на Байкале пользуются у путешественников одинаковой популярностью. Сегодня об этом во время круглого стола рассказала руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. На мероприятии говорили о туристическом потенциале области. В заседании круглого стола участвовали представители немецких, чешских и крупных российских туроператоров. Мероприятие проводят в рамках ознакомительного информационного тура, организованного Ростуризмом. Такие встречи запланированы в восьми топовых регионах Сибири и Дальнего Востока. Иркутская область в этом списке первая. Крупные иркутские фирмы представили свои программы, экскурсии, интерактив для туристов. Рассказали и о гостиничном фонде. Для путешественников комфорт — сейчас один из приоритетов.

Елена БЛИМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТУРОПЕРАТОРА (ЧЕХИЯ):

Нам далеко. То есть это все равно поедут люди не бедные. И им, конечно, нужен комфорт. И когда я вижу гостиницы, в которых каждый день, простите, меняют полотенца, это очень важно. Это вот такие мелочи, но они собираются-собираются. Но с ними я понимаю, куда мы поедем.

Екатерина СЛИВИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА по ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В этом году впервые у нас произошел перелом в приеме гостей. Зима этого года, февраль-март, дала лучшие результаты, чем дает летний Байкал. Это пользуется большой популярностью, видовые эти картинки. Уникальный лед Байкала, наплески, гроты. Возможность активного отдыха.