Туалет раздора: жители Первомайского заняли две разные позиции

Туалет раздора. Так можно назвать общественную уборную на конечной остановке в иркутском микрорайоне Первомайский. Одни жители говорят, что с ее появлением стало некомфортно, другие, наоборот, с ужасом вспоминают то время, когда водители автобусов облюбовали кусты и гаражи.

Иркутянин Игорь Пашков показывает документы борьбы с общественным туалетом на остановке. Вот уже два года он с единомышленниками бьется за перенос «точки». Причина проста.

Игорь ПАШКОВ, ИРКУТЯНИН: Во-первых, это антисанитария. Во вторых, это очень неприятные запахи при обслуживании туалета. Еще большая жалоба от жителей домов 63 и 70, что используется вода и электричество на обслуживание этих туалетов на каком-то основании.

«Основания есть», — неожиданно подключается к беседе председатель местного ЖСК. По словам Дмитрия Фетисова, туалет находится на балансе жилищного кооператива. Сбор по 20 рублей с человека дохода не приносит. Но, главное, и убытка нет. А уборную запустили после того, как устали от запахов из кустов и гаражей.

Дмитрий ФЕТИСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ПЖСК-52»: Там коммерческой составляющей быть не может. Как таковой он нам не нужен. Но, с другой стороны, тогда бы нам гадили. И если бы тут наши дома не стояли, то никто бы его брать и запускать не стал. Он стоял тут закрытым много лет. Мария, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Извините, те запахи, которые здесь были, когда туалета не было, невозможно было пройти мусор вынести. Это туалет, за ним следят, его откачивают, там убирают. Там человек находится. Туда люди ходят за деньги, а не за мусорку, где могли бы все, что угодно сделать. Запах раньше здесь стоял ужаснейший.

Конечная остановка в Первомайском, где и находится туалет раздора, — место с интенсивным движением. Десятки автобусов и троллейбусов ежедневно останавливаются тут между рейсами. Николай работает здесь с 2001 года. И почти рад благоустроенному санитарному месту.

— Куда ходили? — Да куда попало. За гаражи, за угол. — Пахло? — Ну, естественно. А как вы думаете? — Сейчас все устраивает? — Да, но только он платный. Это бесит. 20 рублей — это много. Дороже, чем на рынке.

Противники туалета предлагают перенести его ниже. И собираются обращаться в прокуратуру. А в городской администрации говорят, что санитарные нормы не нарушены. Очистка проводится регулярно. Впрочем, есть и другой вариант. После сноса гаражей там, возможно, построят современный диспетчерский пункт со всеми удобствами.