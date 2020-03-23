Трудности туристического бизнеса в Приангарье

Какая ситуация в туристическом бизнесе в Иркутской области сейчас, кто и как пытается вернуть деньги и что отвечают турагентства?

Минус 300 тысяч из бюджета в один день, и все это коронавирус. Отпуск Анны Кусовой в Италию не состоялся, хотя запланировала она его еще в августе прошлого года. Последнюю часть оплаты внесла в ноябре. Но даже сейчас, когда границы Италии и России закрыты официально, вернуть деньги не получается. Максимум, что может предложить туроператор, — это ваучер на путешествие в Италию в течение этого года.

Анна КУСОВА: Мы, во-первых, сделали шенгенскую визу только на полгода. И если понимать всю ситуацию, то я прекрасно понимаю, что, если прилететь туда даже в сентябре, неизвестно, что там будет. Ехать куда-то сейчас отдыхать, когда у людей, по сути, такое горе. Соваться туда в сентябре — вообще без вариантов.

Таких, как Анна, по всему миру сотни тысяч. Ежедневно в наши социальные сети поступают подобные сообщения. Между тем в сложившейся ситуации турагентства чаще всего просто не могут вернуть деньги людям. Им самим нужна помощь. Туристический бизнес просто остановился в один момент, когда страны начали закрывать границы. В Иркутской области около 250 агентств, и почти все оказались в критической ситуации. Им уже предоставили налоговую и страховую отсрочки, а также запретили проверки без крайней необходимости. Сейчас все зависит от того, найдутся ли деньги для поддержки крупнейших туроператоров, тогда они смогут направить средства в турагентства, а те уже отдать людям.

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области: Ключевую роль сыграет то, как все вместе, взаимопонимание между туристами и турагентствами, между турагентствами и туроператорами, и как в этой связке сработает еще правительство. Если мы все сейчас друг другу навстречу пойдем и туристы не будут требовать немедленного возврата денег, а, допустим, через какое-то время, то есть они к этому тоже будут прислушиваться, тогда массового коллапса не произойдет.

Пока, так сказать, на плаву держится наш внутренний туризм. Священное озеро не перестает притягивать людей. И если для жителей других стран Байкал теперь недоступен, то для россиян вполне достижим. Но, правда, и здесь пандемия внесла свои коррективы.

Алексей Стрелюк, генеральный директор туроператора «Байкалика»: Так как мы занимаемся внутренним туризмом, мы принимаем гостей из европейской части страны. Нас, наверное, все эти проблемы коснулись минимально. Но так или иначе, конечно, отпали все туристы из Европы, все туристы, которые ехали из других частей света. И достаточно большое количество российских групп в связи с такой общей атмосферой, общей тревожностью тоже отказались от поездок.

Тем временем пока некоторые отказываются лететь хоть куда, другие открывают для себя интересные направления внутри страны.



