Троллейбусный парк Иркутска вновь пополнился новым транспортом

4 низкопольные электрические машины прибыли в областной центр. Оснащенные по последнему слову техники троллейбусы оборудованы и для маломобильных граждан.

Современные, вместительные и удобные. Это все о новых троллейбусах, которые администрация города закупила в муниципальный парк. Машины оснащены системой ГЛОНАСС, в каждом действует бесконтактная оплата проезда. Не забыли и про инвалидов. Для них выделены отдельные места и установлены пандусы.

Андрей МАКОВЕЦКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКГОРТРАНС»: Новые троллейбусы имеют асинхронный двигатель, транзисторную систему управления. Проще говоря, здесь происходит экономия электроэнергии до 30% в зависимости от квалификации водителя. Также плавное торможение и трогание с места, что будет доставлять удобство нашим пассажирам.

Каждого водителя перед выходом на маршрут ждет инструктаж. Управление таким транспортом хоть и несложное, но требует навыков. Вовремя включить печь или кондиционер, отрегулировать автоматизированные зеркала. Тем более, именно водители должны помогать маломобильным гражданам и выдвигать пандусы.

Виталий ВАСИНЕВ, ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА: Включаем аккумулятор, ставим танги. Заряд, зимой обогрев салона, освещение.

Кроме удобства, троллейбусы — эко-транспорт. Они не загрязняют атмосферу и потребляют немного энергии.

Елена ФЕДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Особое внимание мы уделяем развитию именно электротранспорта. На сегодняшний день, если взять 2018 год, 15% всего перевезенного пассажиропотока в Иркутске — это именно троллейбусы. Это самый экологичный, безопасный вид транспорта, поэтому особое внимание уделяем его развитию.

Главное преимущество муниципального транспорта — его стоимость. Цена проезда в Иркутске по-прежнему 15 рублей. Мэр Дмитрий Бердников отметил: повышать тариф на проезд в областном центре именно в муниципальном транспорте не будут. Но это не скажется на качестве перевозок.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Нужно сохранять и развивать. Троллейбусы нужны, это серьезный, доступный, удобный вид транспорта, и его надо продолжать обновлять. И вот мы новую линию в этом году запустим, свяжем два берега через новый мост, это тоже очень важно. Это любимый горожанами транспорт, и дискуссии по поводу его необходимости даже вести не нужно.

Новые троллейбусы выйдут на линию после оформления всех необходимых документов. А в сентябре этого года муниципальный парк пополнят еще 5 таких машин.