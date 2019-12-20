Троллейбусный маршрут намерены запустить в микрорайон Ново-Ленино Иркутска

В 2020 году планируют приступить к проектированию этой линии, также в Ленинском районе зарезервирован участок под депо. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на завершающем в этом году собрании почетных граждан Иркутска. Градоначальник поблагодарил участников заседания за поддержку городских инициатив. В том числе, по развитию уличной среды, строительству социальных объектов: детских садов и спортивных сооружений.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

У нас 14-я школа в разработке, 2 ФОКа. Свой ФОК с искусственным покрытием, там «Олимпия» и все любители хоккея с шайбой будут заниматься. В планах строительства стоит 2 года. Эти ФОКи по федеральной программе поддержаны.

Гайдар ГАЙДАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН г. ИРКУТСКА:

Главное, чтобы мы могли еще больше работать, взаимодействовать и делать доброе для людей, чтобы Иркутск был красивым, строительным, культурным, студенческим и чтобы не забывали, что иркутяне ждут от нас развития города.