Троллейбусный маршрут намерены запустить в микрорайон Ново-Ленино Иркутска

Троллейбусный маршрут намерены запустить в микрорайон Ново-Ленино Иркутска

20.12.19

В 2020 году планируют приступить к проектированию этой линии, также в Ленинском районе зарезервирован участок под депо. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на завершающем в этом году собрании почетных граждан Иркутска. Градоначальник поблагодарил участников заседания за поддержку городских инициатив. В том числе, по развитию уличной среды, строительству социальных объектов: детских садов и спортивных сооружений.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

У нас 14-я школа в разработке, 2 ФОКа. Свой ФОК с искусственным покрытием, там «Олимпия» и все любители хоккея с шайбой будут заниматься. В планах строительства стоит 2 года. Эти ФОКи по федеральной программе поддержаны.

Гайдар ГАЙДАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН г. ИРКУТСКА:

Главное, чтобы мы могли еще больше работать, взаимодействовать и делать доброе для людей, чтобы Иркутск был красивым, строительным, культурным, студенческим и чтобы не забывали, что иркутяне ждут от нас развития города.

 

Также на заседании утвердили новый состав совета почетных граждан Иркутска. Председателем переизбрали Гайдара Гайдарова.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.