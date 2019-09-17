Три миллиона рублей выплатил иркутянин, чтобы избежать уголовной ответственности

Три миллиона рублей выплатил иркутянин, чтобы избежать уголовной ответственности

17.09.19

Многомиллионный долг по алиментам житель областного центра накопил за два года. Мужчина должен был выплачивать на содержание двух сыновей и двух дочерей 135 тысяч рублей ежемесячно. За пару лет накопился долг с шестью нолями. Неплательщика привлекли к административной ответственности и назначили 30 часов обязательных работ. Но задолженность даже после отработки он не оплатил. После этого судебные приставы возбудили уголовное дело. Только таким образом удалось взыскать с должника многомиллионную сумму.

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