Три миллиона рублей выплатил иркутянин, чтобы избежать уголовной ответственности

Многомиллионный долг по алиментам житель областного центра накопил за два года. Мужчина должен был выплачивать на содержание двух сыновей и двух дочерей 135 тысяч рублей ежемесячно. За пару лет накопился долг с шестью нолями. Неплательщика привлекли к административной ответственности и назначили 30 часов обязательных работ. Но задолженность даже после отработки он не оплатил. После этого судебные приставы возбудили уголовное дело. Только таким образом удалось взыскать с должника многомиллионную сумму.