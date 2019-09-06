Третий «Кубок Байкала» по самбо прошел успешно

Третий «Кубок Байкала» по самбо прошел успешно

06.09.19

Такую оценку турниру дал министр спорта Иркутской области Илья Резник. Напомним, спортсмены из нашего региона выиграли пять медалей на международных соревнованиях: три золотые и две бронзовые. А гости спортивного праздника и самбисты из других стран высоко оценили уровень организации. Всего в «Кубке Байкала» участвовали более 100 борцов из 16 стран. Илья Резник также выразил признательность партнерам за помощь в проведении турнира.

 

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Турнир привлек внимание спортсменов из 16 стран и прошел на достаточно высоком уровне, что было отмечено Всероссийской федерацией самбо. Безусловно, это бы не могло случиться, если бы не поддержка наших партнеров. Я отдельно хочу поблагодарить национальную ассоциацию лесопромышленников «Русский лес», а также компанию «Плюс семь», которые стали партнерами этого турнира и которые включились в поддержку этого мероприятия.

 

На следующей неделе министр спорта также встретится с организаторами и волонтерами «Кубка Байкала» и лично наградит всех причастных к проведению турнира.

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