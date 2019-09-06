Третий «Кубок Байкала» по самбо прошел успешно

Такую оценку турниру дал министр спорта Иркутской области Илья Резник. Напомним, спортсмены из нашего региона выиграли пять медалей на международных соревнованиях: три золотые и две бронзовые. А гости спортивного праздника и самбисты из других стран высоко оценили уровень организации. Всего в «Кубке Байкала» участвовали более 100 борцов из 16 стран. Илья Резник также выразил признательность партнерам за помощь в проведении турнира.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Турнир привлек внимание спортсменов из 16 стран и прошел на достаточно высоком уровне, что было отмечено Всероссийской федерацией самбо. Безусловно, это бы не могло случиться, если бы не поддержка наших партнеров. Я отдельно хочу поблагодарить национальную ассоциацию лесопромышленников «Русский лес», а также компанию «Плюс семь», которые стали партнерами этого турнира и которые включились в поддержку этого мероприятия.

На следующей неделе министр спорта также встретится с организаторами и волонтерами «Кубка Байкала» и лично наградит всех причастных к проведению турнира.