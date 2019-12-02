Третий форум молодежи завершился в Иркутске

Как будет развиваться молодежная политика в Иркутске, что необходимо активным и инициативным студентам, какие профессии наиболее интересны школьникам. Эти и другие актуальные темы в течение двух дней обсуждали на третьем форуме молодежи. Мастер-классы, сессии, встречи с успешными людьми, презентация проектов — о самом интересном в следующем материале.

HR-сессия с представителями крупных компаний. Присутствующим в аудитории не терпится задать актуальные вопросы о создании и развитии бизнеса. Школьники, студенты вузов и ссузов заинтересовано слушают спикеров. Люди на сцене уже добились успеха и делятся с подрастающим поколением секретами перспективной работы. Особенно активны те, кому в скором времени предстоит выбрать профессию.

Даниил ОМЕЛЬЧЕНКО, УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА: Я пришел сюда, потому что мне очень интересна молодежная политика города Иркутска, я хочу в ней участвовать, стать активистом. Пока у меня нет планов, я смог определиться с образованием, которое я получу. Но то, что я буду работать и учиться в Иркутске, — это точно.

Молодежь Иркутска заинтересована в развитии разных направлений: от градостроительства до творчества. Так, на площадке «Диалог на равных» все желающие общались с приглашенными гостями. Перед публикой выступал режиссер Юрий Яшников. А еще к участникам форума присоединился народный артист России Игорь Бутман. Саксофонист рассказал о том, как пришел к большой сцене, о чем мечтал в детстве и во сколько лет создал первую группу. Всемирно известный музыкант — настоящий пример для подражания. Он не скупился на советы и напутствия.

Игорь БУТМАН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: Во-первых, никогда не надо жалеть о том, что было бы, если бы я это сделал. Не нужно ни о чем жалеть. Если что-то сделал неправильно, всегда можно исправить, всегда на это есть время. Времени впереди огромное количество.

Также Игорь Бутман поддержал идею создания в Иркутске дома молодежи на базе бывшего кинотеатра «Чайка». Многофункциональная площадка, где каждый сможет реализовывать свои идеи, собираться и коллективно решать вопросы индустрии, урбанистики, создавать важные и нужные проекты, внедрять их в городскую среду, необходима такому современному и молодежному городу, как Иркутск, отмечает народный артист.

Игорь БУТМАН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: Смогут репетировать, смогут выступать, там могут быть творческие, по интересам площадки. Для правильных нахождений своих единомышленников такие центры необходимы. И то, что это инициатива молодых ребят, — это, конечно, вызывает оптимизм.

После встреч со спикерами, а их в этом году было 35, полезных диалогов и презентации проектов участники форума создали резолюцию развития молодежной политики Иркутска до 2021 года. Этот документ — вектор дальнейших действий и поэтапных решений задач для чиновников. В резолюцию вошли такие направления, как создание новых студенческих транспортных маршрутов, обустройство общежитий и кампуса, льготы без «бумажной волокиты» и многие другие. Кроме того, на закрытии третьего форума молодежи определили лучшие проекты, представленные участниками. 9 самых интересных, наполненных, полезных получили гранты на реализацию. Общая сумма 500 тысяч рублей. Гранты на церемонии закрытия вручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также наградил студентов заслуженными стипендиями. Отметил спортсменов и волонтеров. Мэр подчеркнул: наш город в надежных руках, ведь в Иркутске живут талантливые, энергичные, перспективные молодые люди.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Повзрослела наша молодежь интеллектуально. Посмотрите, какие серьезные вопросы мы с вами обсуждаем. Это же те вещи, которые впору осмысливать руководителям регионального уровня, я уже не говорю о муниципальной власти и федерального уровня. Предлагаете решение этих вопросов — это здорово, мы идем с вами в правильном направлении, друзья мои!

В завершение мероприятия на сцене выступили танцевальные коллективы Иркутска, команда Байкальской лиги КВН «Буряты». Закрыл церемонию ансамбль «Доктор Джаз» в союзе с виртуозом Игорем Бутманом.