Тренер баскетбольного клуба «Иркут» Александр Лукин войдет в состав тренерского штаба юношеской сборной России по баскетболу

Тренер баскетбольного клуба «Иркут» Александр Лукин войдет в состав тренерского штаба юношеской сборной России по баскетболу21.05.18
Он будет отвечать за нападение и работать над тем, чтобы сделать атаки эффективней.
Национальная сборная U18 — это молодые люди до 18 лет — сейчас готовятся к международному турниру в Италии, он пройдет в начале июля. А в середине лета сборная примет участие в Первенстве Европы.
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