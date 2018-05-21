Тренер баскетбольного клуба «Иркут» Александр Лукин войдет в состав тренерского штаба юношеской сборной России по баскетболу

Он будет отвечать за нападение и работать над тем, чтобы сделать атаки эффективней.

Национальная сборная U18 — это молодые люди до 18 лет — сейчас готовятся к международному турниру в Италии, он пройдет в начале июля. А в середине лета сборная примет участие в Первенстве Европы.