Торжественный прием Игоря Кобзева прошел в Иркутском музыкальном театре

Торжественный прием Игоря Кобзева прошел в Иркутском музыкальном театре

30.12.19

Открывается история нового десятилетия. Торжественный прием временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева прошел в Иркутском музыкальном театре. Приглашенные гости: министры, главы муниципалитетов, областные и федеральные парламентарии, почетные граждане, представители СМИ и те, кто просто неравнодушен к судьбе родного региона и принимает активное участие в его процветании. На мероприятии подвели итоги уходящего и поговорили о планах развития области на следующий, 2020, год. Игорь Кобзев поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил, что в 2020-м есть много важных задач: ликвидация последствий паводков как первостепенная, проведение чемпионата мира по бенди, празднование  75-летия Победы.

 

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это мой первый Новый год в новом для меня статусе и в новом для меня регионе России. Нам предстоит вместе справиться с задачами, которые поставил перед нами президент РФ. Новый год уже завтра, и сразу после праздничных фейерверков мы снова засучим рукава и примемся за решение больных вопросов для Приангарья.

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