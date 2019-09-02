Торжественные линейки состоялись во всех школах Иркутска

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в воскресенье прошли во всех школах Иркутска. Знаковым в этот день стало открытие новых учреждений и капитально отремонтированных школ с историей.

На площадке у нового блока 25-й гимназии настоящий ажиотаж. Ученики выпускных классов сопровождают тех, кто только ступает на порог школы. 1 сентября — для этих первоклашек настоящий праздник. И не только потому, что начинается новый взрослый этап жизни. Дети начнут обучение в современном и комфортном здании. Новоиспеченные школьники открыты для новых знакомств, а вот для родителей этот день особенно волнительный.

Ольга КОЧЕТКОВА, МАМА ПЕРВОКЛАССНИЦЫ: Вы знаете, я готовилась больше, по-моему. И для меня это намного волнительней, чем для моего ребенка. Она довольна, даже не переживает, она там стоит позади. Они пока что еще маленькие, не понимают, что это такое, а для родителей — это как оторвать от сердца.

Созданы все условия для комфортного обучения и в школах с историей. 8-я и 9-я к новому учебному году были капитально отремонтированы. Они ничуть не уступают по оснащению возведенным зданиям. 1 сентября дети даже не узнали свои, ставшие родными за годы учебные заведения. Девятиклассник Никита Цепеневич уже сейчас начинает готовиться к важным экзаменам. А еще очень ждет, чтобы увидеть, как преобразилась школа.

Никита ЦЕПЕНЕВИЧ, УЧЕНИК 9-ГО КЛАССА: Еще вовнутрь не заходили, сейчас будем входить, будет классный час у нас. У меня сейчас в этом году будут очень важные экзамены, и придется готовиться к важным урокам.

Свои двери в этот день распахнула и совершенно новая, современная и такая долгожданная школа в микрорайоне Лесном Иркутска. Здесь учебного заведения никогда не было. Родителям приходилось возить детей в другие учреждения, что доставляло неудобства. Но это позади. Школа №33 принимает учеников. Для них созданы все условия для качественного обучения: учебные кабинеты, оснащенные по последнему слову техники, спортивный, хореографический и актовый залы, собственный бассейн, а на территории большое футбольное поле.

Александр ОБРЕЗАНОВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №33 МИКРОРАЙОНА ЛЕСНОЙ г. ИРКУТСКА: Особенность этой школы в том, что здесь очень много используется цифровых технологий. На данный момент у нас уже свыше 500 учеников, и это уже 3 первых класса, 3 вторых, 3,4, 5 и так далее. Самое главное, чтобы детям было комфортно.

Кстати, все эти объекты сдали раньше намеченного срока и при этом не в ущерб качеству. Поэтому они смогли принять детей уже в новом учебном году. 1 сентября педагогов и учеников поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Вручил ключи от образовательных учреждений хозяевам — директорам школ и произнес слова напутствия. Кроме того, Дмитрий Бердников рассказал: в нашем городе сложилась хорошая традиция на протяжении трех лет — открывать новые учебные заведения в День знаний.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: К 1 сентября стараемся открывать новые учебные заведения, капитально отремонтированные школы, спортивные блоки. И действительно мы можем напитать нашу инфраструктуру, нашу образовательную систему таким образом, чтобы перевести наших детей на односменную систему образования, и, самое главное, мы должны создавать современные и комфортные условия для обучения. Еще впереди, конечно, огромная работа предстоит.

1 сентября торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех школах Иркутска. В этом году в нашем городе за парты сели больше 9,5 тысяч первоклассников.