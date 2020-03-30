Торговые центры в Иркутской области закрыты

До 3 апреля по указу губернатора приостановлена деятельность всех точек общепита, салонов красоты. Накануне Игорь Кобзев посетил крупный развлекательный комплекс и узнал, как персонал готовится к временному перерыву в работе.

Один из крупных торговых центров Иркутска обходит с инспекцией глава региона. Несмотря на выходной день, здесь уже закрыты детские игровые комнаты и фуд-корт. Людей немного. Все, кто встречается, говорят о том, с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Игорь Кобзев поясняет: маски для Иркутской области уже закуплены. До 7 апреля в розничную сеть региона поступит 2 миллиона индивидуальных средств защиты. Пенсионерам и людям старшего поколения, которые в зоне риска, рекомендуют посещать магазины с 8 до 11 часов утра.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все, кто на самоизоляции, должны там находиться, это моя принципиальная позиция. Кто на предприятиях непрерывного цикла, должны быть на рабочих местах. Те, кто понимает, что это вынужденная мера их нахождения дома, должны находиться дома.

Исключения сделаны для магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, а также предприятий непрерывного цикла и органов государственной власти.



