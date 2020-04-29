Торговые центры Иркутской области проверяют ежедневно

Сейчас, в режим самоизоляции, торговые центры Приангарья имеют право работать только при определенных правилах. Какие условия помогают крупным магазинам не закрыться в период пандемии? И как в торговых центрах соблюдают санитарные требования? Ответы в нашем материале.

Магазины работают в ограниченном режиме. Открыты аптеки и павильоны, которые продают самые важные товары. Проверяют ТЦ ежедневно, но порой ревизоры появляются в самый неожиданный момент.

Продавцы работают в перчатках, на полу дистанционные разметки. Если в торговой точке нет средств для обработки рук, то ее могут закрыть сразу. Здесь обошлось: антисептик принесли по первому требованию. А вот соседнему магазину одежды пришлось прекратить работу. Несмотря на некоторые замечания, глобальных претензий к этому торговому центру нет.

Ольга ДЬЯЧКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОММУНАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: На сегодняшний день в торговом центре мы не увидели грубых нарушений. Предприятие исполняет все наши требования к работе магазинов в период пандемии. И, тем не менее, сегодня мы проверили соблюдение санитарных норм, которые прописаны в указе президента.

Контролируют работу и руководители центра. В продуктовых магазинах специальным раствором ежечасно обрабатывают тележки. Продавцы с пониманием относятся к нововведениям. Отмечают соблюдение требований и покупатели.

Дмитрий ЧИПКИНЕЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Я очень ценю работу магазинов, что все трудятся на благо города в такой период. Кто-то выдает маски, кто-то антисептики, хотя я помню, что недавно с масками был дефицит. Все работу выполняют хорошо. А на что, собственно, жаловаться?

Ежедневные проверки в городе проходят по поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона подчеркнул: вспышка коронавируса не должна обостриться в Приангарье.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все центры должны быть закрыты до 11 мая, включительно. За исключением тех отделов, которые входят в перечень разрешенных. По итогам проверок совместно принимаем решение. Мы же видим, какая ситуация в соседних регионах. Не надо расслабляться. Все должно идти по плану. Терпим! Вот и все, и дальше три восклицательных знака!!!

Те, кто не будет соблюдать правила работы в период самоизоляции, заплатят штраф, сумма которого составит от 50 до 100 тысяч рублей.



