Только двое из 19 самовыдвиженцев дойдут до выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области

Остальным не хватило достоверных подписей. При чем в числе тех, кто не прошел проверку, двое действующих парламентариев.

Его плакаты на улицах города появились в начале лета. Действующий депутат Законодательного собрания Приянгарья свою предвыборную кампанию строил на теме, которая близка коренным иркутянам. Проект «В поле зрения» предполагал дать старым зданиям и недостроям областного центра новую жизнь. Например, разместить в бывшем институте на Лермонтова государственный архив. И таких идей было много.

Эдуард ДИКУНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Есть еще несколько объектов. вы наверное слышали про здание картографической фабрики . Это тоже бывший военный объект, который на сегодня передан в областную собственность . правительство приступило к поиску подрядчика, который будет заниматься перепроектированием.

Теперь заниматься своим проектом Дикунов будет на общественных началах, а не как политик. Перевыборы в парламент под большим вопросом. Сначала он хотел идти на выборы под флагами «Гражданской платформы», но партия решила иначе. Как выход для Дикунова — самовыдвижение. Но и тут он потерпел неудачу. Территориальный избирком признал часть собранных подписей недействительными. Из необходимых 2843 проверили 1450. Нашли ошибки — и согласно закону отказали кандидату в регистрации.

Алена БАРЫШНИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №2 : И уже эти подписи досконально проверялись. В соответствии с законом сначала проводилась проверка через систему ГАС Выборы, проверялись сведения об избирателях, о сборщиках подписей. И после этого уже в случае расхождения каких-то данных направлялись сведения в отдел по вопросам миграции МВД. И к рабочей группе привлекался эксперт-почерковед.

Теперь — по информации помощников — депутат будет судиться. Последует ли его примеру коллега Дмитрий Ершов неизвестно. Для еще одного парламентария второго созыва самовыдвижение стало финалом перебора партий — сначала ЛДПР, потом Единая Россия. А результат тот же — отказ в регистрации. В этой кампании удача при сборе подписей улыбнулась единицам — из 19 самовыдвиженцев до выборов дойдут только двое. Проблема в новых требованиях закона — если раньше им было достаточно половины процента от числа населения округа, то теперь — не меньше 3%.

Илья ДМИТРИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Значительно повысилось количество подписей. Теперь это количество подписей от 2400 до 3000 избирателей. Для самовыдвиженцев это большое, значительное количество и серьезная работа.

Но со сбором подписей не справились и избирательные объединения — «Партия Социальных Реформ» и «Российский общенародный союз». У первых почти 40% недействительных документов, у вторых — 15%. И это при том, что допускается не больше 10%. В итоге: 128 человек от семи партий и всего два самовыдвиженца. За них будут голосовать жители Иркутской области 9 сентября.