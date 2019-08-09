Теплосети в иркутском микрорайоне Зеленый отремонтируют в рамках большой реконструкции

Будет тепло в предстоящем отопительном сезоне в иркутском микрорайоне Зеленый. 12 километров сетей отремонтируют в рамках большой реконструкции. В 2017 году Минобороны России передало Иркутску сети, а в 2018-м и котельную. Что придется заменить и почему?

Изношенные трубы, постоянные аварии на участках, холод в домах, вода плохого качества — с такими проблемами десятилетиями сталкивались жители микрорайона Зеленый Иркутска. Но в этом сезоне все изменится. Первый этап капитального ремонта выполнили на 100%, заменили почти 4 километра теплосетей. Второй идет полным ходом. Специалисты демонтируют старые системы теплоснабжения и укладывают новые. Это поможет избежать перепадов давления, которые влияли на температуру и подачу воды в домах жителей. Всего работы проведут в три этапа.

Дмитрий АНЧУТИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Сети были изношены, можно сказать, на 100%. Передали их нам в 2017 году от Минобороны, ремонт был необходим незамедлительно, поэтому в 2018-м мы к нему приступили. В 2018 году отпроектировались на капремонт частично, и вот уже в 2019 году мы уже комплексно зашли на выполнение этих работ.

Кроме того, специалисты модернизируют и котельную в микрорайоне. Из 7 котлов ни один не отвечал техническим требованиям. Для бесперебойной работы закупили 4 новых котла, а также 2 бака-аккумулятора. Подрядчики монтируют оборудование. Сегодня работы на объекте проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Отметил, специалисты обязательно завершат все в срок.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Всего около 49 километров сетей, в этом году мы ремонтируем комплексно 12 километров, это самые критичные участки. Ремонт разбит на 3 этапа и должен быть завершен в начале сентября. Это позволит устранить все те места, где постоянно происходили аварии.

Работы на объектах полностью завершат к грядущему отопительному сезону. Капитальный ремонт позволит жителям Зеленого получать качественные услуги.