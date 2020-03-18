Тема экологии Приангарья заняла особое место в послании Игоря Кобзева

Братск должен покинуть список городов с самым грязным воздухом. Тема экологии заняла особое место в послании Игоря Кобзева. Помимо внедрения современных способов очистки выбросов, необходимы переход автотранспорта на экологически чистые виды топлива, создание зеленого пояса города, газификация. Здесь же вопросы безопасности Байкальска. Решение проблемы ликвидации отходов БЦБК должно идти параллельно с предупреждением паводковых явлений, проектированием и строительством объектов селезащиты. «Усольехимпром»: по демеркуризации цеха ртутного электролиза обратятся в Минприроды России для включения мероприятий в федеральный проект «Чистая страна».

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА:

Сегодня создана рабочая группа. Еженедельный отчет по поставленным задачам. Программа начала работать, началось движение, в том числе и по финансированию.

Ольга НОСЕНКО, ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я считаю, что, конечно, план к действию, все эти начинания учтут в стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Поручения дал губернатор всем нам. Я думаю, что это программа к действию, мы все госслужащие, мы все должны работать для людей, для интересов области.