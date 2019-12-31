Телекомпания АИСТ учредила премию «Сибиряк года»

Жители нашей области — народ неравнодушный. Именно поэтому наша телекомпания учредила премию «Сибиряк года». Такой формат мы выбрали впервые для телевизионной версии нашего праздничного концерта. И вот что из этого получилось.

Первая телевизионная премия «Сибиряк года» от АИСТа учреждена не просто так. Ее удостоены те люди, которые своими выдающимися поступками отличились в этом году. 14 человек — дети, взрослые, мужчины и женщины — неравнодушные жители Иркутской области не задумываясь приходят на помощь в самых экстренных ситуациях. Их можно назвать добровольцами, волонтерами, сопереживающими и ответственными. Отличительная черта — они настоящие сибиряки.

Весь год корреспонденты АИСТа встречались с героями нашего времени, сибиряками, которые творили добрые дела. Ольга Белоногова спасает животных. Однажды прогуливаясь она обнаружила брошенных на произвол судьбы 20 щенков. Такая внезапная находка не напугала девушку, она взяла их под свою опеку и стала активно пристраивать.

А вот другой герой — продавец фруктов Шамхал Гёзалов — увидел, как у одного из посетителей банка выпал из машины пакет. Его первым желанием было вернуть потерю владельцу. И даже когда Шамхал узнал, что в пакете лежит миллион рублей, не испытал ни малейших сомнений. Он догнал авто рассеянного миллионера и вручил ошарашенному владельцу пакет с деньгами. Для него нет ничего дороже честного имени.

Недавно в России отметили День спасателя, и у нас есть о ком рассказать. Двое отважных мужчин вызволили ребенка из водной западни. Назим Каримов и Геннадий Федоров не прошли мимо, когда увидели тонущего 6-летнего мальчика. Мужчины не раздумывая прыгнули в ледяную воду Ангары.

Среди наших лауреатов есть и совсем юные. Пятиклассники Дима Поляков и Данил Степанчев шли из школы домой, когда заметили большой участок горящей травы. Огонь быстро продвигался к находившемуся неподалеку садоводству, и будущее деревянных усадеб было несложно предугадать. Школьники не растерялись и поступили, как хорошо обученные спасатели. Позвонили 101 и взялись за тушение травы своими силами, сбивая пламя ветками и затаптывая ногами. Благодаря им удалось спасти целый дачный поселок.

В этом обзоре не будет перечисления всех имен сибиряков года. Но мы обещаем: в канун праздника вас ждет знакомство с этими самоотверженными людьми. А еще прекрасное настроение, интереснейшая программа, прогнозы астрологов, советы специалистов разных областей.

Наши несравненные ведущие: Марина Беклемишева, Игорь Антонов, Наталья Ветрова и Алексей Шапенков проводят с вами, наши дорогие телезрители, уходящий год. Расскажут о достижениях сибиряков. А они, в свою очередь, поделятся, почему считают своим долгом помогать другим. Мы решили сделать премию традиционной и в конце каждого года чествовать наших неравнодушных жителей.

Вот таким получился наш «Сибиряк года». Впервые мы сделали это мероприятие благотворительным и культурным. 31 декабря только на телеканале АИСТ вы увидите всех лауреатов и незабываемую программу.