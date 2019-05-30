Телеканал АИСТ покажет 1 июня фильм «Пингвины на Байкале»

«Пингвины на Байкале» и их сказочные приключения. 1 июня, в День города и День защиты детей, на телеканале АИСТ смотрите фильм, снятый иркутской школой пантомимы «Пластилин». На создание короткометражной ленты ушел год. Получилась история о детской мечте и спасительной доброте.

А что если просто представить: на Байкале могут водиться пингвины. Детская мечта в кинофантазии становится явью: девочка находит на берегу озера пингвиньи яйца. Вот только потом в сказке появляются злодеи-взрослые, которым неведома жалость, а вот жажда выгоды знакома. Так начинается история настоящей дружбы и чудес, рассказанная без единого слова в жанре пантомимы.

Вадим КАНТУР, АВТОР СЦЕНАРИЯ ФИЛЬМА «ПИНГВИНЫ НА БАЙКАЛЕ»: Пингвины, они чем-то похожи на мимов, тоже черно-белое у них, какие-то красные элементы, лапки. Они вот такие актеры-мимы. У нас была задача показать разные миры, взрослый мир и детский мир. Прекрасный детский и меркантильный взрослый, как они взаимодействуют. Но вообще смысл в том, наверное, что дети все-таки лучше, чем взрослые.

Маленькие артистки школы «Пластилин» сейчас готовятся к карнавальному шествию в День города, они будут возглавлять свою колонну. Благодаря фильму юные мимы научились не только сниматься в кино, но и другим, более важным вещам.

Кира КОЗУЛИНА, АРТИСТКА ШКОЛЫ ПАНТОМИМЫ «ПЛАСТИЛИН»: Нельзя брать и изучать, потому что это же животное все-таки, это же живое существо, это не игрушка. Ирина АРСЕНТЬЕВА, ХУДОЖНИК по КОСТЮМАМ ФИЛЬМА «ПИНГВИНЫ НА БАЙКАЛЕ»: Во время съемок было такое ощущение, когда они просто проживают эти моменты, с таким удовольствием, с такой радостью участвуют в этом всем, несмотря на какие-то падения. В этих костюмах же сложно было двигаться.

В ленте успели показать Байкал во всем великолепии: загадочной зимой и цветущим летом. Дубль за дублем, день за днем команда создавала короткометражку о чудесах, на которые способна детская доброта.

Фильм «Пингвины на Байкале» смотрите 1 июня в 18.30 на телеканале АИСТ.