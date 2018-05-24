Технологии «Саянскхимпласт» до сих пор самые передовые в мире

«Саянскхимпласт» подводит итоги работы. Предприятие выпускает 30% всего ПВХ в стране — того материала, из которого делают окна и двери.

Пусть современные технологии сейчас и делают большую часть работы на предприятии, тем не менее, без опытных сотрудников машинам не справиться. Мастер по ремонту Владимир Лучников трудится на «Саянскхимпласте» с 1976 года. Знает всё вплоть до каждого болтика. Участвовал ещё в строительстве этого корпуса, теперь зала мембранного электролиза. Вспоминает, в 80 годы без средств индивидуальной защиты тут находиться было нельзя из-за наличия ртути. Сейчас всё совсем по-другому, из вредных факторов разве, что гул машин.

Владимир ЛУЧНИКОВ, МАСТЕР ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТОВ: Система автоматики совершенно не та, которая была. Уровень её. видите никого нет. Аппаратчик не бегает с аппаратурой. Здесь всё идет сразу на пункт управления. Если отклонения сразу всё сигнализирует, ребята у вас там это, что то не то. Тут человеческого фактора немного ну и ошибок соответственно.

Переход со ртутного на мембранный электролиз хлора и каустика на предприятии осуществили в 2006 году. Но даже на сегодняшний день новее этой технологии в мире нет. Опыт переняли у коллег в Японии, там наши специалисты проходили практику. А это уже другой корпус — необычная котельная. Ее уникальность в том, что в качестве топлива используется водород. Ранее большую его часть сбрасывали в атмосферу как побочный продукт. Получаемый пар также применяют в технологии.

А вот центр управления производством мономера. Современное оборудование позволяет управлять заводом на расстоянии, из просторного и тихого помещения. Для того чтобы подкорректировать работу установок, оператору достаточно задать параметры на мониторе. Особое внимание предприятие уделяет и получаемому продукту — поливинилхлориду. За качеством здесь следят около полутора сотен лаборантов.

Ольга КОТОВА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ: Основными целями нашего подразделения является обеспечение контроля качества сырья, материалов, готовой продукции. На соответствие требований нормативных требований нормативных документов. Таких как стандарты организаций, госты, международные стандарты, технические условия.

Конечная точка. Тут ведется фасовка продукта. Кстати, на сегодняшний день «Саянскхимпласт» производит 30 процентов от всего российского ПВХ. Многие изделия, которые применяются в строительной отрасли, быту, медицине, получают из саянского сырья. По словам руководителя предприятия Николая Мельника, прошлый год для них был успешным.

Николай МЕЛЬНИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Тестировали свои возможности, работали на 100 процентных мощностях. Составило 350 тысяч тонн ПВХ в год. В принципе вот эта декадная работа на максимальной нагрузке, показало что мощность нашего предприятия действительно соответствует этой цифре и оборудование вполне готово на таких нагрузках работать длительное время. Это был такой очень важный фактор для нас.

По традиции отмечать свой профессиональный праздник — День химика коллектив предприятия будет с размахом и не один день: в программе чествование ветеранов производства, веселые игры, соревнования и награждение лучших сотрудников.