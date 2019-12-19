Сырость, грязь и насекомые: жители одного из иркутских домов жалуются на невыносимые условия

Ново-ленинская Венеция! Дом на улице Ледовского в Иркутске стоит практически на воде. Подвал затоплен почти полностью. Но управляющая компания не предпринимает никаких мер уже несколько лет.

Это дверь в подвал дома №22 на улице Ледовского. То, что за ней, вызывает неподдельные эмоции. Стаи насекомых в декабре не самое естественное явление, но жители дома к ним привыкли.

Людмила ИСАЧЕНКОВА: Сейчас вы видели: блохи, комары, мыши, крысы, тараканы, даже дождевые черви к нам по трубам ползут. Половина подвала — вода. Поняли, наверное, что вся канализация из нашего дома течет в подвал. Скоро мы будем, как в Венеции, пускать кораблики из всех ответов, которые нам дают отовсюду. Пускать кораблики в нашем подвале.

Кроме прочего, течет крыша. Горячей воды в доме нет совсем. Двор подметают сами жители. Все стены в подъезде мокрые и покрыты плесенью. Как говорят сами жители, свой крик о помощи они разослали уже «везде и всюду», но в их жизни ничего не меняется. На помощь людям пришла администрация округа. Со своей стороны специалисты выдали управляющей компании несколько предписаний. Но никаких обязательств перед жильцами дома управляющая компания так и не выполнила. Сейчас документы о всех нарушениях администрация округа направила в суд.

Марина ЛЕВИЧЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Также мы собрали собрание собственников, проговорили, что необходимо сменить управляющую организацию, дабы наладить работу в этом доме. На сегодняшний день к ним вышла другая управляющая организация, оформляет документы, вышла на заголосовку. Я надеюсь, что вот таким темпом мы все-таки сменим нерадивого директора.

Но сменить управляющую компанию не так просто. Кроме того, что большинство жителей должны подписать согласие, еще руководство компании «Ориенталь» должно написать заявление о снятии с нее ответственности за этот дом. А вот сделает ли это директор «Ориенталя», пока неизвестно.

Максим ТЕЛЬТЕВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ДИРЕКТОРА СРО «СОДРУЖЕСТВО ЖКХ»: Достаточно много нареканий именно у этой компании и со стороны управляющих органов, и со стороны надзорных органов. К нам, в саморегулируемую организацию, часто звонят люди и обращаются с вопросом именно по работе этой компании. Мы по возможности даем консультации, как людям выходить из той или иной ситуации. Но репутация у компании не самая благополучная в городе.

По неофициальным данным, компания «Ориенталь» в очередной раз сменила свое название и юридическое лицо. И, вероятно, какие-то дома нашего города могут попасть в ее недобросовестное ведение.