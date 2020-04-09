«Своя история»: спасти бизнес

Бизнес-класс — важный для экономики области сегмент, где занято немало жителей. В связи со сложной ситуацией в стране, и в частности в Иркутской области, которая вызвана пандемией коронавируса, бизнес, небольшой, но жизненно важный не только для владельца, может серьезно пострадать. Как спасти? Есть ли для этого возможности и, главное, инструменты не только федерального, но и регионального уровня? Об этом наш спецрепортаж в рубрике «Своя история».

Своя история у этой компании. Бизнес в одночасье изменился. Теперь вместо танцевальных костюмов и купальников для гимнасток за рабочую смену тысяча масок. Эта партия уже по третьему варианту лекала. Сами пробуют и каждый раз дорабатывают для более комфортного ношения. Так, например, решили, что маска крепится не за ушами, а на затылке. В трудовой смене до 15 портних. Говорят, что с пониманием отнеслись к переформатированию производства.

Евгения ПУЧКОВА, РАБОТНИК КОМПАНИИ по ПРОИЗВОДСТВУ ОДЕЖДЫ для СПОРТА: Это, конечно, было очень неожиданно, если так можно сказать, для нас как для творческих людей, которые привыкли пришивать перья, стразы. Но что поделать? Мы стараемся идти в ногу со временем, если сейчас людям нужны маски, мы будем их шить. Мы работаем, не унываем, главное сейчас для всех — не падать духом! Юлия РЕШЕТОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ по ПРОИЗВОДСТВУ ОДЕЖДЫ для СПОРТА: Мы сделали это для того, чтобы какой-то бюджетный вариант был для наших жителей. Оптовая цена — 50 рублей за маску, розничная — 60 рублей. Именно для людей и чтобы наша компания хоть немного продержалась на плаву , чтобы никого не сокращать, чтобы мои сотрудники продолжали трудиться и имели возможность покупать своим детям продукты, потому что время тяжелое.

А вот у предпринимателей Артема и Ольги совсем другая история. Сейчас оба закрыты. Ольга — основатель стартапа, 7 месяцев назад открыла семейную парикмахерскую. Эти съемки наша телекомпания делала еще в октябре 2019-го. Всю концепцию бизнеса строили на размещении его в торговом центре. Сегодня, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, готовы даже переехать в другое помещение, где аренда будет почти нулевой.

Ольга ЛОБАНОВА, ОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ: В любом случае закрываться, объявлять себя банкротом не очень бы хотелось, очень много сил вложено в проект, он у нас непростой, у нас даже не было проблем с дезинфекцией, масками, потому что по СанПиНу у нас был большой запас, и мы спокойно работали. Сейчас основная проблема у нас — аренда, кредиты, у нас еще взят займ в фонде микрокредитования Иркутской области, и пока у нас на региональном уровне только отсрочка.

Детский город профессий на рынке третий год. Эти съемки тоже сделаны намного раньше, чем в жизнь вмешалась пандемия. Сегодня выручки нет, а штат сотрудников — более полусотни, и терять людей, профессионалов руководству не хочется.

Артем ЦЫДЕНОВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ГОРОДА ПРОФЕССИЙ: Мы воспользовались отсрочкой по кредитам в Сбербанке, отсрочкой по выплатам налогов за прошлой год как предпринимателям, надеемся, что будут еще какие-то меры поддержки, также мы вступили в переговоры с арендодателем, есть возможность договариваться, но все это в процессе пока. Есть огромный запрос на допобразование через онлайн. Мы активно работаем онлайн над новым проектом, и я думаю, что до конца года мы сформируем основные принципы и его запустим.

Торговые центры в Иркутской области закрыты. По указу губернатора приостановлена деятельность всех точек общепита, салонов красоты. Разрешено работать продуктовым супермаркетам, салонам сотовой связи, аптекам.

1,5, а лучше 2 метра — необходимая дистанция между людьми. Эта мера просто обязательна! Как и обработка рук. Работник супермаркета демонстрирует это в деле.

— Перед кассами полоски нарисованы, люди кто-то толпится, кто-то острожничает, дистанцию соблюдает, но вообще это все нужные меры, конечно. У нас обозначено, что первый час работы только для пожилых людей, также третья касса всегда работает только для пожилых. У нас есть инфопункт, там три человека, и они за этим следят.

Соблюдать все требуемые нормы обязательно. Иначе штраф.

Максим ВОЛЫНЕЦ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА и ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Оперштабом поставлена задача перед службой проводить подобные проверки в ежедневном режиме. Что мы будем делать и делаем уже с сегодняшнего дня. Мы начали с торговых центров, но будем проверять и другие точки.

А вот и сам глава региона в проверяющих. Это видео снято 30 марта, то есть до введения всех жестких мер и требований почти для всех предпринимателей закрыть свои точки. В выходной день здесь уже не работали детские игровые комнаты и фуд-корт. Людей немного. Все, кто встречается, говорят о том, что с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

— Я положительно отношусь к тому, что нас закрывают, у меня дома дети потому что, всем советую сидеть дома, берегите себя и своих близких. — Сидите дома, соблюдайте карантин, а мы вас ждем после карантина всех здоровых.

Предприниматели до конца года освобождаются от арендных платежей за пользование областным имуществом. Антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества обсудил с предпринимателями глава правительства области Константин Зайцев по поручению Игоря Кобзева. Он неоднократно встречался с предпринимателями, провел переговоры с ресурсоснабжающими организациями, арендодателями и банкирами. Достигнута договоренность с банками о кредитных каникулах для бизнеса, не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, упрощены требования к заемщикам.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы как правительство вносим законопроект в Законодательное собрание о снижении ставки налога на имущество для торговых центров взамен на то, что они снизят арендные платежи малому бизнесу. Второе, мы освобождаем от арендной платы малый бизнес на имущество, которое принадлежит субъекту РФ.

Также по поручению Владимира Путина бизнес получает отсрочку на 6 месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС и НДФЛ), освобождается от проверок.

Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: Обсуждались корректировки в законопроекты о взимании налогов по упрощенке, по ЕНВД, по земельному и транспортному налогам. Представители власти региона прекрасно понимают, что это нужно вводить, как это сделал целый ряд регионов уже. Конечно, все это будет отражаться на бюджете. Поэтому махнуть шашкой и реализовать, что мы предлагаем, невозможно. Нужно подходить взвешенно и смотреть, как это в конечном итоге отразится на бюджете Иркутской области.

Глава региона Игорь Кобзев сообщает: сделаем все, чтобы поддержать компании в трудные времена.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уверен, мы должны сделать все, что от нас зависит. Предусмотреть введение дополнительных антикризисных мер в помощь бизнесу. Речь идет о расширении программы микрофинансирования, льготах на оплату ЖКХ, временных отсрочках по арендным платежам.

Только в Иркутске 750 заведений общепита. А еще турбизнес и торговля. Все эти сферы в кризисе, который вызвала пандемия коронавируса. Общая задача, об этом заявили в региональном правительстве, сохранить важный для экономики области сегмент, где занято немало жителей. Ведь у каждого теперь своя история, как выжить в это непростое для всех время.



