У каждого города своя история. Каждый день мы выходим из дома и видим свой двор, свою улицу, соседний парк, центр города, его окраины. Хочется, чтобы все это было красивым, ухоженным. И каждый из нас в силах что-то изменить в том месте, где мы живем. О том, как сами жители меняют свой город, как растет и преображается Иркутск, в нашей рубрике «Своя история. Мой город — мой дом».

— Мы хотели, чтобы у нас здесь была площадка детская, но для детей от 3 и до 5 лет, небольшие будут снаряды, потому что территория небольшая и снарядики будут маленькие, уютные. Чтобы меньше хлопот было. И чтобы она была огорожена, а цветы пусть цветут и остаются.

А еще парковка для автомобилей, асфальт и дорожки. Дом на улице Байкальской в Иркутске построили более 70 лет назад. Последний раз его благоустраивали еще в советское время, но в этом году все изменится. Этот дом попал в программу «Формирование комфортной и безопасной городской среды». Где и что разместить и как преобразить свой двор, жители решали сами.

Нина Китаева, жительница дома: Будет чисто, во-первых, окультуренный двор, не заброшенный. То есть культура определенная, дворовая, так бы я сказала. Меняется ум и настроение, нам же приятно смотреть на человека, когда он опрятный, я не говорю, что дорого. Он опрятный, красивый — то же самое и во дворе. То же самое и в подъезде, в квартире. Это все одно за одно цепляется, поэтому красота спасает мир. Аккуратность и чистота — это прекрасно.

Свои история и у этого двора. Здесь ремонт уже провели, и теперь он радует жителей. Этот жилой комплекс построили в двухтысячных. И когда составляли нынешний проект благоустройства этого двора, старались учесть мнение каждого.

Михаил Дурхисанов, житель дома: Учитывали мы пожелания активной части жильцов нашего дома, поэтому мы коллективным, так сказать, разумом подошли к реализации вот этой программы. Строительству этой площадки. Тимофей Дурхисанов, житель дома: Мы с друзьями ходим, катаемся на горках, на игровых площадках играем. А тогда здесь было поле, и мы играли в футбол, тут не было ворот. Были турники, и мы притворялись, что это ворота.

Карла Маркса, 30 — это самый большой жилой дом в историческом центре Иркутска. Эту четырехэтажную сталинку построили в 40-50-х годах ХХ века. И она растянулась на целый квартал от улицы Володарского до Чехова. здесь 17 подъездов и целых три двора. Соединяют между собой придомовые территории арки. И каждая их них оформлена в своем индивидуальном стиле, который придумывали в течение нескольких лет жители этого дома.

Центральный двор задумывали как лицо дома. Здесь фасад с балконами, а под окнами устроили настоящий парк с аллеями, фонарями и скамейками. В двух других большие детские площадки и места для отдыха. Все это жильцы тоже придумали сами. Сейчас здесь, конечно, тихо, но, как только пандемия ослабит свою хватку, дети со всех близлежащих домов сбегутся именно сюда. А между тем люди не намерены останавливаться в желании украсить свой город.

— Вот это общественное пространство. Здесь раньше были два дома, которые снесены 3 года назад. И на этом месте мы хотим благоустроить территорию. Сделать проект, называется «Поздороваться с Чеховым».

Поздороваться с Чеховым в этом году самое время: 29 января исполнилось 160 со дня рождения великого классика. А на соседней улице он даже жил, когда бывал в Иркутске. Люди хотят, чтобы и у этого пока не ухоженного клочка земли появилась своя история. Здесь планируют проложить алею с информационными стендами о писателе, поставить лавочки, сделать граффити на торце дома и даже установить памятник.

Лариса Мудрова: Когда мы увидели результаты благоустройства двора на Карла Маркса, 30, мы собрались и обсудили, каким образом дальше развить эту территорию. Территория на месте Чехова, 3 — это общественная территория, и хотелось бы, чтобы она также влилась в этот исторический ракурс города.

Не остаются без внимания и другие города нашей большой области. В Ангарске, например, одна из дворовых территорий принадлежит не городу, а жителям, причем всем сразу. То есть она делится между всеми собственниками квартир. И здесь программа «Формирование комфортной городской среды» помогла сделать людям то, что было бы не под силу без помощи.

Ольга Скородумова, председатель ТОС: Самое дорогое в благоустройстве придомовой территории — это уложить асфальт. И собственникам на территории Ангарского городского округа это не по силам. То есть это надо многие годы копить денежные средства. И даже не знаю, когда бы мы это сделали.

А теперь здесь асфальтированные проезды, дорожки, парковочные карманы. Построили и небольшую спортивную площадку по просьбе подрастающего поколения дома. А также обновили детскую площадку для самых маленьких.

Город Ангарск славится своими сосновыми рощами, которые есть здесь практически в каждом дворе. И жители, благоустраивая свой город, не готовы останавливаться только на дворовых территориях, они готовы взять под опеку и эти зеленые парковые зоны. И с каждым годом делать свой город еще красивее.

Как говорят, мой дом — моя крепость, и город должен быть домом не только крепким, но и красивым. В этом году, например, только в Иркутске планируют благоустроить еще 63 дворовые территории. Закончить обустройство дворов должны к 15 августа. Кроме того, активно идет работа с общественными пространствами.

В юбилейный год Победы для благоустройства мемориальных зон каждому муниципальному образованию выделили 2 миллиона рублей. В городе планируют обустроить 17 мест для прогулок и отдыха горожан. Лицо нашего города может быть уникальным, говорят специалисты. Практически весь центр Иркутска — это памятники деревянного зодчества, многие из которых сейчас находятся в плачевном состоянии. А между тем это должно стать визитной карточкой нашего города.

Сергей Маяренков, директор АНО «Иркутские кварталы»: Вообще Иркутск по масштабу деревянного зодчества, сохранившегося на сегодня, — самый крупный город в России. И, конечно, надо искать в этом возможность сделать не только архитектуру уникальной в городе и город со своим лицом. Вот вы приезжаете в Барселону, и вы узнаете ее. И хочется сделать такой город, чтобы вы приезжали в Иркутск и понимали, что это Иркутск, что в мире он уникален.

Три года назад в областном центре завершили реконструкцию удивительного по своей красоте и сложности объекта. Это Иерусалимская лестница, которую построили в середине прошлого века. Ступени полностью обновили, уложили гранитную плитку, обустроили фонтан и смотровую площадку. Все это сделали как раз в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И, чтобы активно работать в этом направлении дальше, в предстоящий понедельник глава региона Игорь Кобзев проведет городской экспертный совет по общественным пространствам, и будем надеяться, что в скором времени в Иркутске не останется ни одного неухоженного уголка.



