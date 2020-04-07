Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить прямо в палате

Пункты регистрации создали при перинатальных центрах и родильных домах Иркутской области. Они работают со 2 апреля. В них уже успели зарегистрировать более 600 маленьких граждан нашей страны. Всю информацию о новорожденном собирает медицинская сестра, она же передает документы специалисту ЗАГС и уже после готовое свидетельство приносит в палату новоиспеченной матери.

Лариса Глущенко, начальник Октябрьского отдела ЗАГС г. Иркутска:

Здесь прямо организовано место специалиста службы ЗАГС, то есть привезен персональный компьютер, и свидетельства прямо здесь изготавливаются и регистрируются здесь.

Яна Бахмат, и.о. главного врача по педиатрии ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»:

Самое важное, что мы можем сделать сейчас для беременных женщин, это группа риска, — это ограничить общение, ограничить их передвижения. Я считаю, что этот опыт вполне уместен и позитивен. То есть женщина, выходя из роддома, имеет на руках свидетельство о рождении и ей не нужно никуда ехать, в ЗАГС, перемещаться на общественном транспорте. Поэтому это, конечно, правильный, позитивный опыт.