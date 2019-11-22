Свердловскому округу Иркутска 75 лет

Свердловскому округу Иркутска 75 лет

22.11.19

Свердловскому округу — 75! Юбилей празднует самый молодой район Иркутска. В нем сосредоточена научная инфраструктура: студенческий и академгородок, популярные вузы. Свердловский округ стремительно развивается: здесь находится современная 19 школа с самым большим школьным планетарием, физкультурно-оздоровительный комплекс на Синюшиной горе. Ежегодно по инициативе жителей благоустраивают дворы и общественные пространства, ремонтируют дороги. В конце ноября запустят троллейбус через академический мост, который свяжет центр города и Свердловский округ. В день 75-летия в ИрНИТУ собрались ученые, студенты, молодежь и просто активные горожане, которые принимают непосредственное участие в преображении района. С юбилейной датой жителей поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы следим внимательно, поддерживаем. Здесь еще не говорилось о том, что молодые архитекторы проводят уникальные конкурсы: архипазл, конкурсы молодых архитекторов. Здесь на базе политеха работает прекраснейшая площадка, которая позволяет проводить инновационные мероприятия. Есть куда стремиться. Дорогие жители Свердловского округа, те, кто здесь живет, работает, поздравляю вас с 75-летием.

 

Дмитрий Бердников вручил почетные грамоты и благодарности тем, кто ежегодно работает на благо Свердловского округа. В завершении мероприятия состоялся концерт. Выступили творческие коллективы вузов и города.

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