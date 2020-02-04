Суд приостановил эксплуатацию здания Иркутского цирка

Эксплуатацию здания Иркутского цирка приостановил Кировский районный суд. Из-за нарушений правил пожарной безопасности. В цирке необходимо оборудовать автоматическую установку пожаротушения, расширить пути эвакуации, заменить провода и кабели, а также отделить подвальные помещения от первого этажа. Все эти нарушения выявили и передали материалы в прокуратуру сотрудники регионального управления МЧС. Иркутский цирк обжаловал решение Кировского суда, однако областной суд оставил постановление без изменений.