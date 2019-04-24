Студенты колледжа автотранспорта и дорожного строительства встретились с мэром Иркутска

Как в Иркутске реализуется программа по ремонту и реконструкции дорог и насколько часто обновляется парк муниципального транспорта? Студенты колледжа автотранспорта и дорожного строительства впервые таким большим составом встретились с мэром Иркутска. На встрече обсудили волнующие вопросы. Кончено, не оставили без внимания темы социальной сферы, медицины, экономики и возможности для развития молодежи. В свою очередь Дмитрий Бердников отметил: в областном центре острая необходимость молодых и квалифицированных специалистов широкой направленности.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это профессии, которые всегда и везде востребованы, в любом развивающемся обществе. Те навыки, которые сегодня вам здесь прививают, их трудно переоценить, это замечательно и здорово. Самое главное сегодня, на мой взгляд, чтобы вы не потеряли в целом интерес к своему развитию.

От вопросов перешли к практике: студенты показали главе города свои мастерские, где проходят практические занятия, а также симуляторы управления тяжелой техникой, оборудование и даже машины, на которых тренируются участники конкурсов рабочих профессий.