Студенты ИГУ побывали на стажировке в Москве

Были приглашены победители конкурса студенческих законопроектов, объявленного депутатом Госдумы от фракции КПРФ Михаилом Щаповым.

Семеро человек представили лучшие законотворческие инициативы по сохранению, охране и развитию озера Байкал. В течение трех дней студенты юридических специальностей вузов города знакомились с тем, как идет работа в Государственной Думе и Совете Федерации, приняли участие в пленарном заседании, тематическом круглом столе и обсудили природоохранное законодательство и проблемы агропромышленного комплекса.

Артем ДАВЫДОВ, СТУДЕНТ ИГУ: Мы много что успели посмотреть за это время, мы посмотрели работу Госдумы, совета федерации, много интересных мест в Москве, для нас это было очень интересно и для многих впервые. Для многих интересно как для профессионалов. Все мы юристы. Мы посмотрели как работают важные законодательные органы. Столкнулись с их ежедневной работой, для нас это было очень полезно.