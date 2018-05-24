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Студенты ИГУ побывали на стажировке в Москве

24.05.18

Были приглашены победители конкурса студенческих законопроектов, объявленного депутатом Госдумы от фракции КПРФ Михаилом Щаповым.

 

 

 

 

 

 

 

Семеро человек представили лучшие законотворческие инициативы по сохранению, охране и развитию озера Байкал. В течение трех дней студенты юридических специальностей вузов города знакомились с тем, как идет работа в Государственной Думе и Совете Федерации, приняли участие в пленарном заседании, тематическом круглом столе и обсудили природоохранное законодательство и проблемы агропромышленного комплекса.

Артем ДАВЫДОВ, СТУДЕНТ ИГУ:

Мы много что успели посмотреть за это время, мы посмотрели работу Госдумы, совета федерации, много интересных мест в Москве, для нас это было очень интересно и для многих впервые. Для многих интересно как для профессионалов. Все мы юристы. Мы посмотрели как работают важные законодательные органы. Столкнулись с их ежедневной работой, для нас это было очень полезно.

 

 

Елена МАКРИЦКАЯ, СТУДЕНТКА ИГУ:

Государственная Дума меня очень поразила. Я даже не думала, что тут все так масштабно. И еще меня поразило, что депутаты тоже живые люди, которые могут где-то пошутить, поговорить друг с другом, обсудить моменты рабочие.

 

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