Студент из Китая познакомился с тувинской культурой и научился горловому пению

Он родился и вырос в Поднебесной, но полюбил Россию и тувинскую культуру. За три года китайский студент Виктор Хе научился горловому пению, а за год освоил игру на тувинском народном инструменте дошпууре. А еще выучил русский язык и хочет жить в нашей стране.

Игру на дошпулууре, проще говоря тувинской балалайке, Виктор Хе начал осваивать в России. Хотя в Иркутске этот музыкальный инструмент китайский студент не видел ни у кого. Он нашел его в родном Китае, а после уехал учиться по обмену в наш город. Сейчас Виктор Хе выступает с музыкальными номерами на всевозможных студенческих конкурсах. Он не только играет на дошпулууре, но и с детства занимается горловым пением.

Виктор ХЕ, СТУДЕНТ: Девять лет назад я увидел по телевизору, как один мужчина поет что-то. Тогда я не знал, что именно, а потом я в интернете увидел горловое пение и узнал, как петь.

У тувинцев три основных вида горлового пения: каргыраа, хоомей и сыгыт. Все их Виктор освоил за три года. Говорит, учиться этому было трудно, но интересно. А еще в этом деле он нашел единомышленников и полюбил нашу страну. Именно в России Виктор хочет жить и работать.

Виктор ХЕ, СТУДЕНТ: У меня есть тувинский друг, он не умеет играть на дошблууре, но он хорошо поет. В детстве я услышал песню «Позови меня тихо по имени» и решил, что хочу знакомиться с Россией, с русской культурой. Я поступил на отделение русского языка, и год назад я по обмену приехал учиться в ИГУ.

Сейчас Виктор хочет улучшить свои знания русского языка. А уже в марте надеется выступить на Всероссийском конкурсе «Студенческая весна» с новым творческим номером.