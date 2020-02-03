Студенческие отряды Иркутской области приступили к работам в Центре по хоккею с мячом «Байкал»

Подобный опыт успешно применяли во время стройки спортивных объектов в других регионах России. Например, при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Привлечь к возведению Центра учащихся вузов и ссузов региона предложил глава области Игорь Кобзев. Он проверил ход строительных работ и подчеркнул, что проверки с участием всех контролирующих служб будут проходить в регулярном режиме. На сегодня в помощь строителям вышли почти 400 представителей студенчества. Работы ведут в несколько смен. Сейчас приступили к очистке фасадов, к покраске стен.