Строительство противотуберкулезного диспансера в Иркутске приостановил губернатор региона

Об этом он сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме. Сергей Левченко отметил, что нужно «найти наилучшее решение и с общественностью, и с медицинским сообществом». Передает агентство ТАСС. Напомним, противотуберкулезную больницу из 13 блоков планируют возвести в Свердловском районе Иркутска, где уже стоит старый корпус. Однако это вызвало недовольство и протест жителей Синюшиной горы. Новое медучреждение призвано устранить дефицит мест в областной туберкулезной больнице. Сейчас там не хватает более тысячи коек. А заболеваемость туберкулезом в Иркутской области выше средней по стране в два раза.