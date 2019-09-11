Стерилизация и кастрация домашних животных по льготным ценам в Иркутске

Ко всероссийской акции «Мартовский кот» областной центр присоединится в эти выходные. Чтобы бездомных животных стало меньше, надо стерилизовать домашних, уверены зоозащитники. Сейчас безответственные хозяева часто просто выбрасывают щенков и котят на помойку, подкидывают коробку с нежеланным приплодом в чужой подъезд или к магазину. И не всех забирают добрые прохожие. Акция пройдет в субботу в пункте льготной стерилизации «Зоозабота», записаться можно по телефонам (3952) 74-06-07, 8-902-56-00-607. Стоимость операции от 600 до 1,5 тысяч рублей, она зависит от веса и пола животного. Принимают, в том числе, беременных кошек и собак. Стерилизация делает питомцев более дружелюбными, спокойными, избавляет от болезней.

Анна ШЛОМИНА, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗООЗАБОТА»: Каждая вторая кошка с воспалительными процессами. Кисты, воспалительные, гнойные воспаления — очень много всего. Эндометриты. То есть на самом деле все те проблемы, которые бывают у людей, находятся внутри животных. Только мы говорим, что у нас болит, и идем к врачу, а животное вам не скажет.