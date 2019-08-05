Стартовал первый этап реконструкции улицы Баумана в Иркутске

Улицу Баумана в Ленинском районе Иркутска ждут большие перемены. Подрядчики приступили к первому этапу реконструкции участка этой дороги. Кроме прочего, это избавит жителей от огромных луж в непогоду: в проекте и водоотведение, и ливневая канализация. Где еще ремонтные работы в самом разгаре, расскажем далее.

Тяжелая техника постоянно работает на улице Баумана в Иркутске. Здесь начался первый этап масштабной реконструкции дорожного полотна. Такая необходимость возникла давно: вода после дождей постоянно размывала дорогу. Но скоро это останется в прошлом. Подрядчики проводят инфраструктурные работы: делают ливневую канализацию. Появятся у объекта и собственные очистные сооружения — емкости с фильтрами, а также водоотвод, который будет собирать воду с окрестных дворов.

Михаил ВЕТРОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Это позволяет собирать ливневые воды, направлять их в определенное место, и будут установлены очистные сооружения. И в дальнейшем, после очистки, вода будет сбрасываться на рельеф. Большой очень комплекс работ, очистных сооружений для очистки ливневых вод.

Проект рассчитан на три года, но в планах подрядчика завершить работы раньше. Кроме того, в Ленинском округе Иркутска практически завершен ремонт на улице Ледовского. Здесь появятся 4 новые остановки, удобная парковка возле детского сада №15. Особое внимание уделяют тротуарам и пешеходным переходам.

Еще один большой участок — ново-ленинская объездная. Ремонт проводят с 2017 года. Завершающим этапом приведут в порядок почти 3 километра дорожного полотна. Ход работ вместе с общественниками проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он рассказал: все новые крупные объекты при ремонте обязательно делают с устройством водоотведения и ливнестоков.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы делаем ремонт в комплексе. Это дорожное полотно, это тротуары, это озеленение и компенсационное озеленение. Это как раз те вещи, которые изменяют полностью инфраструктуру района, микрорайона и города в целом. И самое главное — подходить к вопросу очень серьезно и следить за качеством.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске приведут в порядок около 30 километров городских магистралей. Темпы и объемы работ наращивают с каждым годом. Кроме того, все работы ведут комплексно: ремонтируют тротуары, устанавливают новые бордюры, проводят озеленение.