Старшеклассники Иркутска проходят профориентацию

Иркутские школьники попробовали себя на профессиональном поприще. Ученики старших классов проходят профориентацию. На предприятиях их учат вести бизнес, разбираться в разных видах деятельности. Такая практика должна помочь детям определиться с будущим.

Здесь необходима сноровка и четкое умение владеть швейной машинкой. Ученики 30-й школы Иркутска пробуют себя в качестве портных. Как правильно пришить карман, сделать ровную строчку, чтобы изделие приобрело товарный вид. Нехитрыми правилами с детьми делятся мастера швейной фабрики. А это новое оборудование фабрики. Такая машина в Иркутске есть только на этом производстве. Она позволяет делать вышивку сразу 12 разными цветами. Эта фабрика специализируется на пошиве форм для спортсменов, горнолыжной экипировке, фирменных изделий.

Олеся МИШИНА, ДИРЕКТОР ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ: Мы предлагаем рассмотреть наше производство, как в дальнейшем наши сотрудники они работали, либо они бы открывали свой бизнес как направление, возможно, это будет 2-3 машинки, либо раскроечный стол, и мы бы как крупное предприятие брали их себе как маленький филиал и давали бы им заказы.

А это уже совсем другое производство. Пекарский цех известной сети кафе-магазина. Здесь производят хлеб и мучные изделия грузинской кухни. С точностью до мелочей школьникам рассказывают секреты приготовления традиционного угощения — хачапури по-аджарски. Сначала директор предприятия на своем примере показывает технологию. Параллельно рассказывая, почему именно этим бизнесом решила заняться в свое время.

Лали КРУЧИНИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ КАФЕ-ПЕКАРНИ: Тяжело, очень тяжело в 11 классе знать, кем они хотят быть. Я, например, знала. Мой ребенок не знал. Своими руками попробовать, можно о чем-то мечтать, а попробовав, испугаться либо понять, что это не твое. И очень здорово, что у наших детей сейчас есть возможность профориентации, потому что в нашу бытность ее не было.

Дети готовили блюдо и смогли попробовать результат своего труда. Главное — возможность на собственном опыте понять, подходит профессия для будущего или все же нужно искать другую сферу деятельности.

Диана ПРОЗОРОВА, УЧЕНИЦА 10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №47 г. ИРКУТСКА: Было очень интересно увидеть все моменты приготовления, рецептуру, все тонкости этого блюда. Мне очень понравилось. Я не планировала стать поваром, но я узнала много тонкостей бизнеса, поэтому я думаю, мне тоже это поможет.

Профориентация учащихся старших классов иркутских школ проходит в областном центре уже третий год. Администрация города совместно с предпринимателями предлагает разные площадки для мастер-классов.

Татьяна СОРОКИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Встречи с предпринимателями позволяют узнать о том, что организовать свой бизнес — это не просто, но все-таки реально. Ну и самое главное, наша задача — заинтересовать активную и талантливую молодежь жить и работать в родном городе, чтобы реализовать здесь все свои возможности.

В течение недели школьники будут посещать различные предприятия. Это и общественное питание, и швейные фабрики, и телевизионные школы, и бизнес-сообщества. Главная цель — помочь ученикам со школьной скамьи определиться с выбором профессии.