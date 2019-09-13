Средства из резервного фонда страны выделят на окончание строительства центра по хоккею с мячом в Иркутске

2 миллиарда 153 миллиона. Такую сумму одобрило правительство России на окончание строительства центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Средства поступят из резервного фонда. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко после заседания правительства страны. Напомним, возведение объекта идет к чемпионату мира по хоккею с мячом. Он должен пройти в апреле следующего года. Зрителями одновременно смогут стать более 6 тысяч человек. Общая площадь здания свыше 46 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс, согласно плану, представляет собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. В подтрибунных помещениях разместятся раздевалки для детских спортивных школ, тренерские и судейские комнаты. Строительство началось в октябре прошлого года и идет ударными темпами.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все средства, которые выделялись из областного бюджета, уже были освоены, и сейчас выделены средства из федерального бюджета для финансирования оставшейся части на 2019 год и начало 2020 года.