Спрос на крыс в преддверии Нового года вырос в Иркутске

Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России, в том числе и в Иркутске. В преддверии новогодних праздников иркутяне решили обзавестись этим домашним питомцем. Спрос на грызунов вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Символом 2020 года по восточному календарю будет Белая Металлическая Крыса. К тому же наступающий год будет високосным, в нем не 365, а 366 дней. И, если вы поддались влиянию многочисленных суеверий и мифов, спешим вас успокоить и рассказать, как можно задобрить хозяйку наступающего года.

Так, отличное решение расположить к себе символ 2020-го — это сделать мягкую забавную крысу своими руками. И вот мы отправляемся на настоящий мастер-класс. Иркутская мастерица Ольга Коновалова охотно делится секретами и идеями. Изготовить плюшевые мягкие игрушки своими руками сможет даже начинающая рукодельница. Этот творческий процесс увлечет всех от мала до велика.

Ольга КОНОВАЛОВА, ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: Это очень отвлекает, потому что ты, во-первых, погружаешься в этот мир, в мир творчества, и ни одна мышь не получится такой же, как предыдущая, они все получатся разные. Вообще повторить невозможно, и вот человек заражается этим творчеством, нет человека нетворческого.

Ольга уверена: увлечение хенд мейдом не ударит по семейному бюджету. Ведь материалы для создания поделок можно использовать самые простые. У любого окажутся под рукой лоскутки ткани, старый автомобильный коврик и картон. Такие изделия будут отличным подарком для детей или же станут незаменимым элементом декора.

В стремлении угодить хозяйке наступающего года можно пойти дальше и…. купить живую крысу в магазине. Среди пушистых кроликов, ящериц и хомячков отдать предпочтение этому грызуну – значит, найти настоящего друга. Тем более уход за животным необременителен. С крысой не нужно гулять в морозное утро на улице, и ест она совсем немного. Зверек неприхотлив и дружелюбен.

Даниела ВРУЦКАЯ, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ЗООМАГАЗИНА: Да, продажи у нас поднялись в плане крыс. Хомячков раньше брали очень часто, сейчас берут крыс, потому что они ручные по сравнению с хомячком, который может быть агрессивен, когда на руки берете. Крысу можно взять, потискать, она любит лазить по вам, в капюшон любит залезать.

К преимуществам такого домашнего питомца можно еще отнести и небольшую стоимость зверька. В среднем крыса стоит от 300 рублей в зависимости от породы.

В високосный год, как и в любой другой, нужно быть чуткими к близким, активно следить за здоровьем и стараться меньше нервничать. Тем более что дополнительный день, 29 февраля, в 2020-м выпадает на субботу. А это значит, что у нас будет еще один день на то, чтобы хорошенько отдохнуть. Ну а символ года пообещала, что на своем хвосте принесет иркутянам много хороших новостей.