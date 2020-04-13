Спортсмены Приангарья продолжают тренировки дома

Самоизоляция не повод отказываться от спорта. Соревнования в городе сейчас не проходят, поэтому профессионалы устраивают их у себя дома. Пока одни тяжелоатлеты из детской спортивной школы «Центр развития спорта» дистанционно выясняют кто сильнее, другие отчитываются перед тренерами по упражнениям, которые наставники рекомендуют выполнять дома. Тем временем юный боксер Максим Машков отрабатывает удары с пластиковыми бутылками в руках. Не отстают от любителей силовых дисциплин футболисты. Защитник Даниил Токарчук и полузащитник Андрей Малых изобретают собственные финты, не выходя из комнаты. Кстати, подобным образом футбольные трюки в детстве придумывали звезды бразильского футбола Неймар и Роналдиньо. Не могут без любимой игры на самоизоляции и руководители организаций. Так, президент федерации футбола города Иркутска Артем Райников дома соорудил ворота из стульев и играет в футбол с собственным сыном.