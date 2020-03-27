Спортивные учреждения области остановили тренировки

Все областные спортивные школы, а также школы олимпийского резерва, училище олимпийского резерва в Ангарске, стадионы «Труд» и «Рекорд», бассейн в микрорайоне Солнечный в Иркутске, спорткомплекс «Байкал-Арена» на следующей неделе не работают. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сначала отменили все соревнования. Теперь приходится закрывать спортивные учреждения. Заседание оперативного штаба при правительстве. На нем обсуждают главный вопрос: как не допустить распространения коронавируса в Иркутской области.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Дополнительно поручаю приостановить до мая работу спортивных комплексов, фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений. Уважаемые руководители министерств, ведомств, я вас призываю наладить жесткий контроль за всеми ограничительными мерами.

Стадионы «Труд» и «Рекорд», водно-спортивный комплекс «Солнечный» в Иркутске. А еще школы и училище олимпийского резерва. Все эти учреждения закрываются. Зарплату всем работникам сохранят. С понедельника министерство спорта на время останавливает и тренировки. Пока только на неделю. Как дальше пойдет, предугадать сложно.

Илья РЕЗНИК, И.О. МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Безусловно, это скажется на тренировочном процессе. Но я призываю всех не терять бодрости духа и тренироваться дома. В ближайшее время мы покажем как. Прогноз никто давать не может, но мы надеемся, что минздрав нас спасет.

Для частных фитнес-центров такие меры носят рекомендательный характер. Крупные клубы Иркутска пока не сообщали о закрытии на следующую неделю.



